25 Marzo 2026 · Ultimo aggiornamento: 10:07

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Repubblica: “Brescianini: dall’ adattamento difficile alla crescita evidente nelle ultime settimane”

Firenze, Stadio Franchi, 22.03.2026, Fiorentina-Inter, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

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Repubblica: “Brescianini: dall’ adattamento difficile alla crescita evidente nelle ultime settimane”

Redazione

25 Marzo · 09:39

Aggiornamento: 25 Marzo 2026 · 09:40

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Brescianini

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Alle spalle di Solomon, i segnali più positivi del mercato di gennaio della Fiorentina arrivano da Brescianini e Harrison , fin qui sostanzialmente appaiati per rendimento.

In particolare, Brescianini, arrivato dall’ Atalanta, ha inizialmente faticato a inserirsi, anche per via di richieste tattiche complesse come le marcature a uomo a tutto campo, che ne hanno limitato l’impatto. Nelle ultime settimane, però, si è registrata una crescita evidente: le prove contro Inter e Cremonese hanno messo in mostra le qualità intraviste al momento dell’acquisto. Emblematico anche il gol segnato contro il Cagliari , che evidenzia la sua capacità di inserirsi e incidere in zona offensiva.

Anche Harrison si conferma una risorsa importante, pur senza exploit particolarmente eclatanti: la sua continuità e versatilità tattica lo rendono comunque prezioso per l’equilibrio della squadra. Nel complesso, dunque, il mercato invernale offre segnali incoraggianti, con diversi elementi in crescita all’interno di una Fiorentina sempre più solida, come sottolineato da la Repubblica Firenze.

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