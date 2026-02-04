Corriere dello Sport: “Verso il Torino: ballottaggio tra Brescianini e Ndour. Kean sarà titolare”

Ieri mattina la squadra viola è scesa in campo per il primo vero allenamento della settimana. Paolo Vanoli aveva concesso un giorno di riposo dopo lo scarico di domenica. C’è da credere che la formazione di sabato prevederà l’impiego dal primo minuto di Moise Kean, tornato a disposizione già a Napoli dove, tra l’altro, ha raccolto una ventina di minuti nel finale. Spazio anche a Dodo sulla fascia destra. Ballottaggio tra Marco Brescianini e Cher Ndour a centrocampo. Dietro è pronto il tandem composto dai soliti Pietro Comuzzo e Marin Pongracic. Occhio ai diffidati Nicolò Fagioli, Rolando Mandragora e Fabiano Parisi. Lo scrive il Corriere dello Sport.