Nazione: “Confermato il recupero di Brescianini ma anche quello di Fagioli che aveva un problema di stomaco”
La Fiorentina dovrebbe tornare al 4-1-4-1
A cura di Redazione Labaroviola
19 aprile 2026 08:44
Confermato invece il recupero di Brescianini, così come quello di Fagioli, out all'intervallo contro il Palace per un problema di stomaco. Entrambi dovrebbero essere in campo dal primo minuto. Sicuramente il play nel cuore della mediana viola, anche perché si dovrebbe andare verso il ritorno del 4-1-4-1 dopo la parentesi super offensiva vista in coppa. Serve un po' più equilibrio, oltre a una gestione oculata degli esterni. In primis Solomon, rientrato adesso dopo un lungo stop. Al centro dell'attacco ci sarà ancora Piccoli. Lo riporta La Nazione.