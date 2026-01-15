Gazzetta svela: “Brescianini spera in una maglia da titolare contro il Bologna”

Da capire quanti cambi ci saranno rispetto alla gara contro il Milan

Da capire se e quanti cambi ci saranno rispetto alla gara pareggiata contro il Milan: Marco Brescianini spera in una maglia da titolare per la prima volta, dopo essere subentrato nel match con i rossoneri, e un chiaro ballottaggio si prospetta anche sulla destra offensiva perché Solomon se la gioca con Parisi. Una scelta non scontata visto che l'ex Empoli in quella posizione ha dato risposte positive. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.