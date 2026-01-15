Brescianini: “Dopo la traversa non ho dormito per 2/3 notti. Palladino mi ha consigliato di venire qui”

Il nuovo acquisto della Fiorentina Marco Brescianini è stato presentato alla stampa presso il media center del Viola Park di Bagno a Ripoli, queste le sue parole:

“La storia della Fiorentina parla da sola, non è stato difficile accettare. Mi è stato presentato un progetto ambizioso. All’Atalanta giocavo poco, è stata una trattativa veloce. ringrazio Commisso, Ferrari e Goretti. La mia voglia di giocare è stata superiore alla voglia di fare un percorso con l’Atalanta.”

“Per 2/3 notti non ho dormito, penso ancora a quella traversa, poteva essere un esordio da sogno, ma dobbiamo pensare alla prossima partita. Ho trovato un gruppo coeso e unito, si possono fare grandi cose. Anche per le qualità dei calciatori e dello staff tecnico, vogliamo dare una svolta.”

“Non mi ero fatto un’idea sulla crisi della Fiorentina, le cose vanno viste dall’interno. Non so come rano le cose prima che arrivassi ma desso le cose vanno bene e la situazione è tranquilla. Ho sentito che nell’ultimo mese i ragazzi sono tranquilli e si apllicano al meglio.”

“Ogni spogliatoio è diverso perché è fatto da persone diverse. Io come a Frosinone in quel periodo ho trovato ragazzi pronti a spremere ogni goccia di sudore per questa maglia. Non vedo l’ora di scendere in campo e dare battaglia.”

“Io credo di essere più un giocatore da centrocampo a 3 e preferisco fare la mezzala ed inserirmi. poi nella mia carriera ho fatto un po’ tutti i ruoli. Io mi metto a disposizione del mister e dove serve, parto come mezzala e mi metto a disposizione. Con chi non importa.”

“Che io sappia un anno e mezzo fa la Fiorentina con me non era così insistente come quest’anno. Quando c’è stata la possibilità di venire ho subito accettato ed infatti è durata poco la trattativa.”

“Si parlai di Bonaventura quando ero in primavera del Milan. é sempre stato un calciatore che mi è piaciuto. Non ci ho parlato ma mi piacerebbe farlo in futuro.”

“Faccio un grosso in bocca al lupo a Bove. Palladino mi ha consigliato di venire qui, mi ha detto che è una piazza incredibile e ha messo una buona parola.”

“Domenica sarà una gara difficile, il Bologna è una grande squadra e gioca molto bene, dovremmo essere bravi sul piano fisico a reggere botta. Io se dovessi essere chiamato in causa risponderà al massimo indipendentemente dal minutaggio.”