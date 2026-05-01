Brescianini: “Fiorentina? Ho scelto io di andare via dall’Atalanta. Corsa salvezza? Non è ancora finita”

"Il vero Brescianini? Magari già a Roma"

Marco Brescianini, centrocampista della Fiorentina, ha così parlato a Tuttosport: “Corsa salvezza? Sapevo che non sarebbe stata facile. Siamo quasi all'obiettivo ma restiamo con i piedi per terra, non è ancora finita. A inizio anno abbiamo avuto una svolta, siamo stati bravi un po’ tutti a partire dai dirigenti. Sapevamo di dover fare una scalata e abbiamo pensato soltanto a questo. Ora giocando per ultimi conosceremo i risultati delle altre, ma il nostro approccio alla gara non cambierà.

Ho scelto io di andare via dall’Atalanta per cercare più spazio in un club importantissimo. È stata una tappa intermedia della mia carriera. Ho scelto la Fiorentina perché hanno un progetto ambizioso. Il vero Brescianini? Magari già a Roma anche perché finora ho avuto qualche problema fisico e ho giocato meno nella prima parte di stagione”.