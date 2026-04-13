13 Aprile 2026 · Ultimo aggiornamento: 09:31

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In sei a rischio forfait. Gazzetta svela: “Anche Brescianini in forte dubbio per la Lazio”

Rassegna Stampa

In sei a rischio forfait. Gazzetta svela: “Anche Brescianini in forte dubbio per la Lazio”

Redazione

13 Aprile · 08:48

Aggiornamento: 13 Aprile 2026 · 08:48

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BrescianiniFiorentina

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Super emergenza per Vanoli

Un match point in piena emergenza. La partita con la Lazio è diventata per la Fiorentina un’opportunità per piazzare l’allungo salvezza: alla luce della duplice sconfitta di Cremonese e Lecce, una vittoria stasera al Franchi porterebbe la Viola a +8 sulla zona rossa, che a 6 partite dalla fine assomiglia a un’assicurazione sulla vita.

Peccato che la squadra di Paolo Vanoli ci arrivi con gli uomini contati, in condizioni addirittura peggiori dell’andata dei quarti di Conference, perché alla lunga lista degli acciaccati si aggiungono gli squalificati Fagioli e Gudmundsson.

Il bollettino della rifinitura racconta del solo Solomon tornato in gruppo, e quindi recuperato almeno per la panchina (l’israeliano non gioca da fine febbraio), con Kean, Parisi, Fortini e Brescianini a parte e in forte dubbio. Morale, gli indisponibili rischiano di essere sei, con attacco e centrocampo praticamente decimati. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

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