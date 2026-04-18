Nazione: “Vanoli per il Lecce recupererà solo Brescianini: ieri ha svolto tutta la seduta in gruppo”

Solamente un giocatore recuperato per Vanoli

La sfida di Lecce in programma dopodomani in Salento chiuderà per la Fiorentina un tour de force iniziato lo scorso 4 aprile, con la vittoria di Verona, che ha visto scendere in campo De Gea e soci ben cinque volte nello spazio di 16 giorni, tra campionato e Conference. Un ruolino di marcia che ha messo a dura prova la squadra di Vanoli che infatti nel penultimo scontro diretto della stagione (in teoria ci sarebbe pure la gara contro il Genoa alla terzultima di campionato ma potrebbe già essere ininfluente in chiave salvezza) arriverà ancora una volta con la rosa contata.

Rispetto infatti alla sfida di giovedì contro il Crystal Palace, l'allenatore - se tutto andrà bene - recupererà il solo Brescianini, messo ko da un risentimento muscolare a carico dell'adduttore sinistro durante la sfida di fine marzo contro l'Inter: l'ex Atalanta ieri, nel giorno di scarico, ha svolto praticamente tutta la seduta in gruppo dunque le speranze di averlo a disposizione per la gara di lunedì sono abbastanza alte. Lo riporta La Nazione.