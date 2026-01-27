27 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 10:21

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Corriere Fiorentino: “Turnover profondo oggi. Brescianini, Fabbian e Harrison dal 1’”

Rassegna Stampa

Corriere Fiorentino: “Turnover profondo oggi. Brescianini, Fabbian e Harrison dal 1’”

Redazione

27 Gennaio · 10:05

Aggiornamento: 27 Gennaio 2026 · 10:05

TAG:

BrescianiniComoFiorentina

Condividi:

di

Oggi in campo si vedranno parecchi cambiamenti

E per questo è facile immaginare un profondo turnover. Rispetto alle ultime settimane quindi, nelle quali Vanoli sta riproponendo praticamente sempre gli stessi undici, si vedranno parecchi cambiamenti. In tutti i reparti, e in particolare a centrocampo dove stavolta potrebbero trovar spazio dal primo minuto sia Brescianini che Fabbian, con Nicolussi Caviglia in cabina di regia al posto di Fagioli. E poi Harrison, con Gudmundsson dall’altra parte e Piccoli, là davanti, costretto agli straordinari. Lo riporta il Corriere Fiorentino.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio