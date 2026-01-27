Corriere Fiorentino: “Turnover profondo oggi. Brescianini, Fabbian e Harrison dal 1’”

E per questo è facile immaginare un profondo turnover. Rispetto alle ultime settimane quindi, nelle quali Vanoli sta riproponendo praticamente sempre gli stessi undici, si vedranno parecchi cambiamenti. In tutti i reparti, e in particolare a centrocampo dove stavolta potrebbero trovar spazio dal primo minuto sia Brescianini che Fabbian, con Nicolussi Caviglia in cabina di regia al posto di Fagioli. E poi Harrison, con Gudmundsson dall’altra parte e Piccoli, là davanti, costretto agli straordinari. Lo riporta il Corriere Fiorentino.