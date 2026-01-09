9 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 17:59

Mpastinaku sul mercato viola: “Solomon giocatore internazionale, Brescianini buona alternativa”

News

Redazione

9 Gennaio · 16:50

Aggiornamento: 9 Gennaio 2026 · 16:50

di

Il dirigente sportivo ha analizzato i primi due acquisti del mercato invernale della Fiorentina già a disposizione di Vanoli

Il direttore sportivo Malu Mpastinaku si è espresso a RadioFirenzeViola sul mercato della Fiorentina“Solomon mi piace tantissimo, ha tecnica, personalità e può sempre trovare la giocata. In Israele-Italia ci ha fatto venire il mal di testa, qualcuno se lo dimentica. È un giocatore internazionale che magari vuole anche riscattarsi dopo non aver giocato tantissimo al Tottenham.

Brescianini? È un giocatore che ha bisogno di continuità e all’Atalanta ne ha avuta poca. Lui è una buona alternativa, ma aspettiamo che giochi con continuità prima di dare un giudizio definitivo”.

