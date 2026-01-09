Mpastinaku sul mercato viola: “Solomon giocatore internazionale, Brescianini buona alternativa”

Il direttore sportivo Malu Mpastinaku si è espresso a RadioFirenzeViola sul mercato della Fiorentina: “Solomon mi piace tantissimo, ha tecnica, personalità e può sempre trovare la giocata. In Israele-Italia ci ha fatto venire il mal di testa, qualcuno se lo dimentica. È un giocatore internazionale che magari vuole anche riscattarsi dopo non aver giocato tantissimo al Tottenham.

Brescianini? È un giocatore che ha bisogno di continuità e all’Atalanta ne ha avuta poca. Lui è una buona alternativa, ma aspettiamo che giochi con continuità prima di dare un giudizio definitivo”.