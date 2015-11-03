Labaro Viola

Notizie Mpastinaku Fiorentina

Mpastinaku promuove il mercato della Fiorentina: “Da 6,5. Rugani? Leader silenzioso”

04 febbraio 2026 15:49

Mpastinaku sul mercato viola: “Solomon giocatore internazionale, Brescianini buona alternativa”

09 gennaio 2026 16:50

Archivio

Esplora l'archivio di Mpastinaku

Sett. 6 Sett. 2