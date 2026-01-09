Pedullà: "Baldanzi piace moltissimo alla Fiorentina. Se non si trova una soluzione Nzola resta al Pisa"

Il noto giornalista ed esperto di calciomercato Alfredo Pedullà ha parlato del mercato della Fiorentina in diretta in esclusiva sul canale Youtube e Twitch di Passione Fiorentina. Appuntamento ogni Ma...

Il noto giornalista ed esperto di calciomercato Alfredo Pedullà ha parlato del mercato della Fiorentina in diretta in esclusiva sul canale Youtube e Twitch di Passione Fiorentina. Appuntamento ogni Martedì e Venerdì dalle 14 alle 15. Queste le sue parole:

"Brescianini è un lavoratore, è un faticatore. Ci mette l'anima e può hiocare in diversi ruoli. Hai bisogno di gente motivata e cambiare un po' di facce nell'album delle figurine. Ha fatto la gavetta, doveva andare al Napoli poi virarono su Mctominay. Conte lo voleva al Napoli. A Bergamo ha reso bene tra alti e bassi. Li però non era più titolare, ma se vuoi mettere manovalanza va bene. Ndour non sta rendendo. Solomon e Brescianini sono due innesti del nuovo corso."

"Viti non aveva visibilità e l'hai restituito. Ha mercato in Italia e all'estero. Se c'è stata una società che ha provato a prendere Brescianini è stato il Cagliari. Dove c'è Angelozzi che lo aveva scoperto al Cagliari. Brescianini aveva aperto poi è arrivata la Fiorentina e il ragazzo ha preferito. Nicolussi Caviglia e Lovric sono obbiettivi del Cagliari confermati ieri da Angelozzi. Sono operazioni imbastite e con Nicolussi c'è l'accordo. I rapporti tra Cagliari e Fiorentina sono buoni. Nicolussi a Firenze non gioca e non ha visibilità."

"Nicolussi ha un obbligo di riscatto in base alle presenze che non verrà raggiunto. Quindi il Cagliari si deve rivolgere al Venezia per il trasferimento. Se la Fiorentina non trova una soluzione Nzola resta al Pisa. Il Torino non vuole più Asslani ma se hai preso degli accordi non lo puoi restituire senza trovare una soluzione che va bene a tutti. Pisa e Fiorentina devono trovare una soluzione che accontenti tutti. Si parla di un ritorno allo Spezia ma ha un ingaggio troppo alto. Con Nzola si fa che arriva qualcuno dall'estero o lo Spezia mette i soldi. Ormai hanno preso una macchina a leasing non è che puoi smettere di pagarla. Ma le soluzioni le puoi trovare è una partita aperta."

"Baldanzi va seguito bene. Raspadori sta andando alla Roma, lo davano per sfumato ma mancano solo i passaggi burocratici. Baldanzi reduce da un infortunio lieve andrà sul mercato. Piace moltissimo alla Fiorentina e al Verona. De Rossi lo tampina per andare al Genoa. C'è un accordo tra il calciatore ed il Verona. Il Verona ha proposto Giovane alla Roma. La Fiorentina si è inserita nel balletto. La sua scelta l'avrebbe fatta ma il Verona ancora lo tengo in base a Giovane. Baldanzi è in orbita Fiorentina poi dopo che arriva Raspadori si entrerà nel vivo. Da Lunedì."

"Mandragora nelle ultime ore il suo agente stia creando mediaticamente delle situazioni. Non credo ma la pubblicità positiva per Mandragora persiste. La Lazio deve fare un centrocampista ma più giovane di Mandragora. Niente scambio con Casadei, cerchi un centrocampista con quelle qualità come Baldanzi. Per me non sarebbe corretto togliere Mandragora. Nei 2/3 nomi che salvo in questo sfascio c'è lui."

"Io sto facendo una battaglia arbitrale. Sozza fa delle cose clamorose, non si può fare quelle cose lì. Ma io lo dico senza èensare alle società. Non ce l'ho con la Fiorentina ma quello su Gila era rigore. Ce l'ho con Rocchi che deve andare a casa."

"Brescianini è più da centrocampo a 3. Nel 4-2-3-1 gioca più Mandragora che Brescianini. Per me le parole di Vanoli vanno pesate alla fine del mercato per capire quando è arrivato. Non sono state tirate le somme definitivamente sul modulo alla fine del mercato. Dodò non ho riscontri sull'Inter. A me sembra difficile che ci possono essere rapporti di mercato tra Paratici e Marotta. Per me se Dodò sta sul mercato a Giugno lo dai via a prezzo ribassato se non rinnova."

"Per me ci sono 2/3 difensori in bilico. Ci sono richieste per Pongracic che magari la Fiorentina respinge. Pablo Marì ha tante richieste in Italia e all'estero e deve decidere il club. Dragusin si prende solo in prestito con obbligo di riscatto e c'è anche la Roma. Questa è un operazione che costa. Paratici ancora non c'è ma non è una cosa semplicissima. Io credo che se arrivano offerte per Comuzzo va dato via, perchè sono tanti soldi. Se ti offrono tanti soldi lo devi cedere.

Dzeko deve aspettare che qualcuno di pareggi quanto devi dare da qui a Giugno, non è semplice. Prima di fare dei colpi in entrata devi fare dei colpi in uscita. Tu adesso per dare Dzeko devi trovare qualcuno che si carico dei 2 milioni lordi che devi dare da qui a Giugno, almeno al 70% dell'ingaggio. Se non vuoi restare è giusto che vada ma devi prendere gente all'altezza."