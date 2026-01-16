16 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 10:33

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Nazione: “Brescianini dal 1′ con il Bologna. Ballottaggio tra Solomon e Parisi”

Rassegna Stampa

Redazione

16 Gennaio · 09:14

Aggiornamento: 16 Gennaio 2026 · 09:14

BrescianiniFiorentinaSolomon

di

Vanoli studia le mosse per la partita contro il Bologna

Resta intanto da sciogliere il nodo relativo alle possibili novità rispetto alla gara pareggiata domenica con il Milan. Tra i giocatori in cerca di spazio a centrocampo c’è Brescianini, che dopo il convincente ingresso a gara in corso contro i rossoneri spera adesso nella prima maglia da titolare della sua nuova avventura in viola.

Attenzione però anche alla corsia destra del fronte offensivo, dove si profila un ballottaggio aperto: Solomon è in competizione con Parisi, che proprio in quella zona di campo ha offerto segnali incoraggianti. Sul piano tattico, invece, non sono attese rivoluzioni. L’assetto a quattro in difesa verrà confermato, forte soprattutto dei riscontri positivi emersi nelle ultime uscite. Lo scrive La Nazione.

