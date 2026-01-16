Nazione: “Brescianini dal 1′ con il Bologna. Ballottaggio tra Solomon e Parisi”

Resta intanto da sciogliere il nodo relativo alle possibili novità rispetto alla gara pareggiata domenica con il Milan. Tra i giocatori in cerca di spazio a centrocampo c’è Brescianini, che dopo il convincente ingresso a gara in corso contro i rossoneri spera adesso nella prima maglia da titolare della sua nuova avventura in viola.

Attenzione però anche alla corsia destra del fronte offensivo, dove si profila un ballottaggio aperto: Solomon è in competizione con Parisi, che proprio in quella zona di campo ha offerto segnali incoraggianti. Sul piano tattico, invece, non sono attese rivoluzioni. L’assetto a quattro in difesa verrà confermato, forte soprattutto dei riscontri positivi emersi nelle ultime uscite. Lo scrive La Nazione.