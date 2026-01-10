Bucchioni: “Brescianini? chi si lamenta forse si aspettava Modric..ma è un buon acquisto”

Nel suo intervento al Pentasport di Radio Bruno Toscana, Enzo Bucchioni ha acceso i riflettori soprattutto sul mercato della Fiorentina, soffermandosi in maniera particolare sull’arrivo di Marco Brescianini e sulle critiche che stanno accompagnando l’operazione. Un’analisi che invita a guardare oltre il nome ed a valutarne la scelta in base al momento storico del club.

“Brescianini? Chi si lamenta forse si aspettava Modric… Lo devi collocare in questo momento storico, viste le necessità, secondo me è un buon acquisto”, ha spiegato Bucchioni, sottolineando come il centrocampista risponda a precise esigenze tecniche della rosa viola. In un reparto spesso accusato di essere poco dinamico, il nuovo innesto porta caratteristiche diverse: “Brescianini ha gamba, si inserisce in un centrocampo viola fatto di diesel, tra Ndour e Mandragora, questo invece attacca gli spazi, ha maggiore fisicità, un valore tecnico diverso”.

Il direttore di Italia7 ha poi ricordato anche il percorso del giocatore, invitando a non sottovalutarne il profilo: “Ricordiamoci che viene dal settore giovanile del Milan”. Un dettaglio che, secondo Bucchioni, testimonia una formazione solida e margini di crescita ancora importanti. Insomma, non un colpo da copertina, bensì un’operazione funzionale, concreta e coerente con i bisogni immediati della Fiorentina.