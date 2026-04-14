Nazione svela: “A sorpresa è spuntato l’infortunio di Brescianini: tempi di recupero incerti”

E se su Moise Kean non sembrano esserci novità di rilievo (la punta ha alzato bandiera bianca nel match di ieri per i ben noti problemi alla tibia sinistra che si sono ripresentati), è spuntato a sorpresa anche un’infortunio per Marco Brescianini , che Vanoli a Verona aveva definito essere «in condizioni non ottimali»: l’ex Atalanta (non convocato ieri) è stato messo ko da un risentimento muscolare a carico dell’adduttore sinistro. Anche in questo caso, i tempi di recupero non sono certi. Lo scrive La Nazione