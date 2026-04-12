Probabile formazione viola: Ottimismo per Kean, il bomber dovrebbe partire dall’inizio con la Lazio

La Repubblica in uscita oggi ha realizzato una probabile formazione viola per la sfida di domani contro la Lazio, mancheranno sicuramente gli squalificati Fagioli e Gudmundsson e molto probabilmente non ci sarà neppure Parisi che si è allenato ancora a parte dopo la botta contro l’Inter. Kean resta in dubbio a causa del problema alla tibia che lo sta tormentando da settimane ma potrebbe essere disponibile domani per aiutare la Fiorentina a centrare la salvezza. Ci sarà di sicuro Brescianini che partirà dal primo con Mandragora e Ndour, in difesa Dodò e Gosens sugli esterni con Ranieri e Pongracic davanti a De Gea.