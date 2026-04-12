12 Aprile 2026 · Ultimo aggiornamento: 16:33

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Probabile formazione viola: Ottimismo per Kean, il bomber dovrebbe partire dall’inizio con la Lazio

Firenze, Stadio Franchi, 22.03.2026, Fiorentina-Inter, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

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Probabile formazione viola: Ottimismo per Kean, il bomber dovrebbe partire dall’inizio con la Lazio

Redazione

12 Aprile · 13:49

Aggiornamento: 12 Aprile 2026 · 13:49

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#FiorentinaBrescianiniKean

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L'attaccante della Nazionale è pronto a partire dall'inizio domani sera contro la Lazio con ai lati Harrison e Fazzini

La Repubblica in uscita oggi ha realizzato una probabile formazione viola per la sfida di domani contro la Lazio, mancheranno sicuramente gli squalificati Fagioli e Gudmundsson e molto probabilmente non ci sarà neppure Parisi che si è allenato ancora a parte dopo la botta contro l’Inter. Kean resta in dubbio a causa del problema alla tibia che lo sta tormentando da settimane ma potrebbe essere disponibile domani per aiutare la Fiorentina a centrare la salvezza. Ci sarà di sicuro Brescianini che partirà dal primo con Mandragora e Ndour, in difesa Dodò e Gosens sugli esterni con Ranieri e Pongracic davanti a De Gea.

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