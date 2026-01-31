Brescianini: “Dobbiamo partire forti col Napoli, entrambi arriviamo da partite in cui potevamo fare di piu”

Nel pre partita di Fiorentina-Napoli, ai microfoni di DAZN, Marco Brescianini torna sulle parole forti usate da mister Vanoli dopo la gara di Como e sul concetto di una squadra che deve imparare a stare nella sofferenza, indicando in questo il possibile click per la crescita della Fiorentina:

«Sì, penso di sì. Il mister ha detto cose giuste: vogliamo mettere in campo tutti i valori che la Fiorentina e i nostri tifosi ci chiedono, come fame e attenzione. Penso che questo faccia la differenza alla fine.»

Sul momento della squadra, con un 2026 iniziato bene ma le ultime due partite che hanno un po’ riportato la Fiorentina sott’acqua, il centrocampista sottolinea il lavoro quotidiano del gruppo:

«Noi parliamo tutti i giorni e cerchiamo sempre di migliorare. Ovvio che adesso il lavoro non sta pagando come vorremmo, però dobbiamo essere concentrati e fiduciosi.»

In vista della sfida del Maradona contro un Napoli ferito e reduce da risultati non esaltanti, Bresciani mette l’accento sulla capacità di soffrire che servirà:

«Penso tanta, perché loro, come noi, arrivano da partite dove potevamo fare qualcosa in più. Dobbiamo partire forte, perché anche il loro mister gli chiederà questo.»