Brescianini è arrivato al Viola Park, ora le visite mediche poi sarà un calciatore della Fiorentina

9 Gennaio

Aggiornamento: 9 Gennaio 2026

La Fiorentina ha accolto il suo secondo acquisto del mercato di riparazione. Si tratta di Marco Brescianini arrivato dall’Atalanta in prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo in caso di salvezza. La Fiorentina pagherà 1 milione per il prestito e in caso di riscatto dovrà versare 10 milioni nelle casse della Dea. Proprio in questi minuti il calciatore è arrivato al Viola Park per iniziare la sua nuova avventura. Nel corso della giornata effettuerà le visite mediche di rito e poi firmerà il contratto che lo legherà al club viola

 

