Viali: “Brescianini aiuterà la Fiorentina a fare un salto di qualità, è un giocatore completo e perfetto”

L’ex difensore della Fiorentina, William Viali, ha parlato a Radio Bruno, durante il Pentasport, del nuovo acquisto Viola Marco Brescianini: “Ha le caratteristiche per aiutare la Fiorentina a fare un salto di qualità perché ha fisico, grandi tempi di inserimento, è tecnico e duttile: può giocare sia in un centrocampo a due sia in regia. È completo. È il ragazzo che tutti i genitori dare in sposa la loro figlia. Sembra uscito da un college: è l’anti calciatore come immagine. Anche nelle interviste è sempre perfetto”.

Viali si è poi concentrato sulla difesa: “Da quando gioca a quattro la situazione si è sistemata. Probabilmente servirebbe un difensore che porti un po’ di esperienza in più. Dal mio punto di vista, non avendo esterni offensivi, la squadra era nata per giocare col 3-5-2 e anche Vanoli era andato avanti con quel modulo, poi ha forzato un cambio adattando giocatori come esterni offensivi”.