Gazzetta: “Brescianini piace parecchio alla Fiorentina. Ma occhio a Pisilli, poco utilizzato da Gasp”

La Fiorentina a gennaio dovrà muoversi anche sul fronte centrocampo

La Fiorentina dovrà muoversi a gennaio anche sul fronte del centrocampo, reparto maggiormente in difficoltà assieme alla retroguardia in questo avvio di stagione dei viola. Si cerca di individuare un profilo che conosca già la serie A. Meglio non avventurarsi in elementi da ricondizionare che non conoscono il nostro campionato.

L’atalantino, poco utilizzato, Marco Brescianini, 25 anni, piace parecchio. Con Pallladino non ha spazio, a Firenze può trovarne e ha il temperamento che serve. Piace anche il romanista Niccolò Pisilli, classe 2004, anche lui messo da parte da Gian Piero Gasperini. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.