Brescianini: “Questa partita ci deve dare forza, qui posso mettermi in mostra di più rispetto all’Atalanta”

Redazione

24 Gennaio · 20:45

Aggiornamento: 24 Gennaio 2026 · 20:47

Le parole di Marco Brescianini dopo il primo gol in maglia viola al termine della sconfitta interna contro il Cagliari

Il centrocampista della Fiorentina Marco Brescianini ha parlato all’interno del post partita di Dazn.
Ecco le parole del centrocampista viola autore del gol dei padroni di casa nel postpartita di Fiorentina-Cagliari:

Sulla prestazione:
“Venivamo da 4 risultati positivi di fila e questa partita ci deve dar forza. Abbiamo visto che quando siamo positivi e riusciamo ad avere forza e riusciamo a preoccupare gli avversari”.

Sull’arrivo a Firenze:
“Ringrazio l’Atalanta dove ho trascorso un bellissimo periodo ma qui posso mettermi in mostra ancora di più soprattutto nel centrocampo a 3 e spero possa essere uno step di crescita”

Sulle qualità della squadra:
Sono arrivato ed ho trovato un gruppo compatto e unito, il mister ci ha lavorato molto. Ho trovato un bel gruppo, ora dobbiamo cercare di mettere a disposizione le nostre qualità e cercare di alzare il livello per incidere”

