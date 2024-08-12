Sfuma definitivamente Brescianini per la Fiorentina: "Andrà al Napoli. Domani le visite mediche"

Brescianini era uno dei nomi accostati al nuovo centrocampo della Fiorentina. Domani le visite mediche a Roma

Uno dei nomi che sono stati accostati al nuovo centrocampista della Fiorentina era quello di Marco Brescianini del Frosinone, ora vicinissimo a vestire la maglia del Napoli a partire dalla nuova stagione che sta per avere inizio. Secondo quanto riporta Sky Sport, è fatta per il passaggio alla squadra guidata da Antonio Conte e domani svolgerà le visite mediche a Roma, prima di firmare il contratto con il suo nuovo club.

De Gea: “Sono pronto per Parma, abbiamo tutta la settimana per prepararci. Mi sento forte e sicuro”

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