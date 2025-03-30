Brescianini: "Oggi è stata difficile con la Fiorentina, soprattutto nel secondo tempo. Non c'erano spazi"

Intervenuto in conferenza stampa, il trequartista dell'Atalanta, Marco Brescianini, ha così parlato dopo la sconfitta per 1-0 contro la Fiorentina: "Oggi è stata una partita molto difficile, soprattut...

Intervenuto in conferenza stampa, il trequartista dell'Atalanta, Marco Brescianini, ha così parlato dopo la sconfitta per 1-0 contro la Fiorentina: "Oggi è stata una partita molto difficile, soprattutto nel secondo tempo c'erano meno spazi. Di solito in ripartenza facciamo male, oggi non è successo ma dobbiamo cercare di guardare avanti e rimettere in campo le nostre qualità dalla prossima".

Sulla concorrenza per la qualificazione in Champions: "Come sempre dobbiamo crederci e mettere in campo ciò che ci chiede il mister. Così facendo abbiamo ottenuto grandissimi risultati contro chiunque, ora arriva il bello e avremo otto finali".

Sull'eliminazione in Europa: "Se ci ha penalizzati? Negli ultimi anni l'Atalanta ha fatto tre competizioni e giocare ogni tre giorni aiuta mentalmente. Dobbiamo cercare anche adesso, non avendo così tanti impegni, di guardare agli errori fatti ma cancellarli subito avendo fiducia in noi stessi. Abbiamo fatto un'ottima stagione, non possiamo buttarla via".

Infine, sull'umore: "Dopo l'Inter eravamo pochi, per gli impegni dei Nazionali, ma abbiamo lavorato subito con intensità. E non ci siamo demoralizzati, anzi. Ripetiamo sempre che abbiamo fiducia nei nostri mezzi, siamo una squadra forte e dobbiamo dimostrarlo".