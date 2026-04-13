13 Aprile 2026 · Ultimo aggiornamento: 13:29

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Convocati Fiorentina: Non ci sono Kean, Parisi, Brescianini e Fortini. Solomon è recuperato

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Convocati Fiorentina: Non ci sono Kean, Parisi, Brescianini e Fortini. Solomon è recuperato

Redazione

13 Aprile · 13:19

Aggiornamento: 13 Aprile 2026 · 13:19

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La Fiorentina ha diramato l’elenco dei convocati per la partita di stasera contro la lAzio. Assenti Kean, Parisi, Brescianini e Fortini per infortunio. Il club fa sapere che Kean deve fare i conti con la solita problematica alla tibia. Per Parisi invece un edema osseo al piede destro, Brescianini ha accusato un risentimento muscolare a carico dell’adduttore sinistro. Mentre Fortini ha una sindrome retto adduttoria ma è prossimo al rientro. Inotre non ci saranno Fagioli e Gudmundsson per squalifica. Questo l’elenco completo:

La lista dei convocati viola per la partita contro la Lazio:

1) BALBO VIEIRA Luis Francisco

2) BRASCHI Riccardo

3) CHRISTENSEN Oliver (P)

4) CIANCIULLI Salvatore

5) COMUZZO Pietro

6) CORDEIRO DOS SANTOS Domilson

7) DE GEA QUINTANA David (P)

8) DELI Lapo

9) FABBIAN Giovanni

10) FAZZINI Jacopo

11) GOSENS Robin Everardus

12) HARRISON Jack Davi

13) KOŠPO Eman

14) KOUADIO Eddy Nda Konan

15) LEZZERINI Luca (P)

16) MANDRAGORA Rolando

17) NDOUR Cher

18) PICCOLI Roberto

19) PONGRAČIĆ Marin

20) PUZZOLI Giorgio

21) RANIERI Luca

22) RUGANI Daniele

23) SOLOMON Manor

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