Convocati Fiorentina: Non ci sono Kean, Parisi, Brescianini e Fortini. Solomon è recuperato

La Fiorentina ha diramato l’elenco dei convocati per la partita di stasera contro la lAzio. Assenti Kean, Parisi, Brescianini e Fortini per infortunio. Il club fa sapere che Kean deve fare i conti con la solita problematica alla tibia. Per Parisi invece un edema osseo al piede destro, Brescianini ha accusato un risentimento muscolare a carico dell’adduttore sinistro. Mentre Fortini ha una sindrome retto adduttoria ma è prossimo al rientro. Inotre non ci saranno Fagioli e Gudmundsson per squalifica. Questo l’elenco completo:
La lista dei convocati viola per la partita contro la Lazio:
1) BALBO VIEIRA Luis Francisco
2) BRASCHI Riccardo
3) CHRISTENSEN Oliver (P)
4) CIANCIULLI Salvatore
5) COMUZZO Pietro
6) CORDEIRO DOS SANTOS Domilson
7) DE GEA QUINTANA David (P)
8) DELI Lapo
9) FABBIAN Giovanni
10) FAZZINI Jacopo
11) GOSENS Robin Everardus
12) HARRISON Jack Davi
13) KOŠPO Eman
14) KOUADIO Eddy Nda Konan
15) LEZZERINI Luca (P)
16) MANDRAGORA Rolando
17) NDOUR Cher
18) PICCOLI Roberto
19) PONGRAČIĆ Marin
20) PUZZOLI Giorgio
21) RANIERI Luca
22) RUGANI Daniele
23) SOLOMON Manor