Brescianini: “Fuori dalla lista europea? Sarebbe stato bello esserci, ma ho capito le scelte”

Dopo la vittoria della Fiorentina sul campo della Cremonese, Marco Brescianini ha commentato la prestazione della squadra in sala stampa, soffermandosi sulla preparazione della gara e sull’atteggiamento mostrato dai viola durante il match: “L’abbiamo preparata come tutte le altre, stando attenti a tutti i particolari, ci siamo focalizzati sulle palle inattive, poi dopo il gol di Parisi si sono aperti gli spazi. Loro si sono sbilanciati un po’ per cui teniamo stretto questo risultato però rimanendo focalizzati sul nostro obiettivo.”

Il centrocampista ha poi parlato della sua condizione personale e della volontà di continuare a crescere, indipendentemente dal ruolo che gli viene assegnato in campo: “Io sto dando tutto, ovviamente voglio fare sempre meglio e alzare l’asticella. Gioco dove mi mette il mister, ovviamente sono un giocatore di inserimento, non fa differenza se a destra o sinistra nel centrocampo a tre.”

Infine Brescianini ha commentato anche la scelta del club di non inserirlo nella lista europea per la Conference League, spiegando di aver compreso la decisione della società: “Fuori lista? L’Europa è un’altra vetrina, sarebbe stato bello però ho capito le scelte della società, ne abbiamo parlato. Ora i ragazzi devono pensare alla Conference, sperando di andare avanti più possibile e poi penseremo al campionato.”