8 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 12:43

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Di Marzio: “Brescianini è della Fiorentina. Prestito per 1 milione riscatto a 10 in caso di salvezza”

News

Di Marzio: “Brescianini è della Fiorentina. Prestito per 1 milione riscatto a 10 in caso di salvezza”

Redazione

8 Gennaio · 11:39

Aggiornamento: 8 Gennaio 2026 · 11:39

TAG:

ACF FiorentinaBrescianini

Condividi:

di

La Fiorentina ha il suo nuovo centrocampista: il club viola ha chiuso per Marco Brescianini dall’Atalanta. Affare da 1 milione di euro più 10 per il riscatto che diventa obbligo in caso di salvezza dei viola.
Il giocatore è atteso a Firenze nelle prossime ore per svolgere le visite mediche. In questa stagione il centrocampista classe 2000 ha disputato 12 partite tra tutte le competizioni e ha realizzato un gol in Serie A. Lo scrive Gianluca Di Marzio

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio