Ascari: “Brescianini è un ottimo prospetto. Essendo ancora giovane, può tornare utile alla causa viola”

13 Gennaio · 19:00

Aggiornamento: 13 Gennaio 2026 · 19:03

Ascari promuove Brescianini ed elogia Kean: giovane di prospettiva, può tornare utile alla Fiorentina, fondamentale il goal di Moise contro la Cremonese

Eugenio Ascari, ha parlato ai microfoni di RadioFirenzeViola della situazione della Fiorentina, queste sono le sue parole: “Sicuramente Brescianini è un ottimo prospetto, scuola Milan. L’avevo visto anni fa quando andò all’Entella. Mi procurò una sensazione straordinaria. Quest’anno ha giocato poco all’Atalanta. Due anni fa stava per trasferirsi al Napoli, però andò a Bergamo, senza trovare tanto spazio. Essendo ancora giovane, credo che possa tornare utile alla causa viola.

L’anno scorso la Fiorentina fece la collazione di esterni. Quest’anno si è verificato l’opposto, perchè si pensava al 3-5-2 come modulo. Ora invece è stata cambiata prospettiva con gli acquisti di Solomon e Harrison, che fanno pensare a un cambio di modulo. Fondamentale è stato il goal di Kean al 92° con la Cremonese. Senza di quello non parleremmo di quote salvezza e tabellini. Quel goal ha rimesso la Fiorentina in carreggiata”

