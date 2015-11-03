Notizie Ascari Fiorentina

Ascari: "Gudmundsson un flop, è un giocatore indisponente, irrilevante e nocivo per la squadra"
10 aprile 2026 17:02
"Vittorie con Pisa e Como fuorvianti, Vanoli è in confusione e la Fiorentina inguardabile"
05 marzo 2026 23:13
Ascari: “La lotta salvezza sarà tra Lecce e Cremonese. La Fiorentina potrà pensare alla Conference”
02 marzo 2026 18:36
"Le rinascite di Fagioli e Parisi merito di Vanoli. Per Gudmundsson difficile ritrovare posto"
17 febbraio 2026 23:10
Ascari: "Brescianini è un ottimo prospetto. Essendo ancora giovane, può tornare utile alla causa viola"
13 gennaio 2026 19:00
Ascari: "Servono giocatori pronti all'uso per la salvezza. In difesa serve personalità, prenderei De Vrij"
01 dicembre 2025 15:15
Ascari: "La Fiorentina ha bisogno di un uomo di calcio in società. Nessuno ha sostituito Joe Barone"
19 novembre 2025 15:43
Ascari: "Assurdo che Martinelli non abbia mai giocato. Fortini è pronto per giocare nella Fiorentina"
11 giugno 2025 21:38
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