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Notizie Ascari Fiorentina

Ascari: "Gudmundsson un flop, è un giocatore indisponente, irrilevante e nocivo per la squadra"

10 aprile 2026 17:02

"Vittorie con Pisa e Como fuorvianti, Vanoli è in confusione e la Fiorentina inguardabile"

05 marzo 2026 23:13

Ascari: “La lotta salvezza sarà tra Lecce e Cremonese. La Fiorentina potrà pensare alla Conference”

02 marzo 2026 18:36

"Le rinascite di Fagioli e Parisi merito di Vanoli. Per Gudmundsson difficile ritrovare posto"

17 febbraio 2026 23:10

Ascari: "Brescianini è un ottimo prospetto. Essendo ancora giovane, può tornare utile alla causa viola"

13 gennaio 2026 19:00

Ascari: "Servono giocatori pronti all'uso per la salvezza. In difesa serve personalità, prenderei De Vrij"

01 dicembre 2025 15:15

Ascari: "La Fiorentina ha bisogno di un uomo di calcio in società. Nessuno ha sostituito Joe Barone"

19 novembre 2025 15:43

Ascari: "Assurdo che Martinelli non abbia mai giocato. Fortini è pronto per giocare nella Fiorentina"

11 giugno 2025 21:38

Ascari: "Il saldo positivo della Fiorentina non mi stupisce, deve ringraziare Corvino per le plusvalenze"

25 gennaio 2024 17:51

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