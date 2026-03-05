“Vittorie con Pisa e Como fuorvianti, Vanoli è in confusione e la Fiorentina inguardabile”

La pesante sconfitta della Fiorentina sul campo dell’Udinese continua a far discutere. Ai microfoni di Tuttomercatoweb.com è intervenuto il procuratore Eugenio Ascari, che ha commentato senza giri di parole la prestazione dei viola, soffermandosi sia sull’atteggiamento della squadra sia sulle scelte dell’allenatore.

“Una Fiorentina inguardabile, che domenica dovrà sfidare un avversario ostico come il Parma che arriverà al Franchi con la mente libera e distesa, forte dell’ampio vantaggio sulla zona retrocessione. Le vittorie contro Como e Pisa sono state fuorvianti, col Pisa la Fiorentina ha battuto una squadra inesistente, rischiando di venire raggiunta nel finale di gara dopo essersi abbassata eccessivamente. Credo che i due successi abbiano fatto perdere di vista a società e squadra quello che deve essere il reale obiettivo, e lo dimostra l’atteggiamento visto con l’Udinese: totale assenza di mordente, grinta, cattiveria agonistica”.

“Se Vanoli aveva fatto riposare dei titolari contro lo Jagiellonia, esponendo la squadra a quella figura orribile vista giovedì scorso, in previsione della partita contro l’Udinese, ha sbagliato doppiamente. La Fiorentina ha rischiato l’eliminazione dalla Conference, dovendo giocare 120 minuti e sprecando energie preziose. L’Udinese ha surclassato la Fiorentina sotto ogni punto di vista. Vedere Rugani ridotto in quello stato, venire asfaltato da Buksa… e prima vederlo costretto ad un fallo assurdo che ha portato al rigore, ha lasciato inorriditi. Non si capisce perché Vanoli dopo varie settimane abbia scelto di tornare alla difesa a tre, rinunciando a Fortini, sostituto naturale di Dodô, mettendo in campo una formazione assolutamente impresentabile“