2 Marzo 2026

Ascari: “La lotta salvezza sarà tra Lecce e Cremonese. La Fiorentina potrà pensare alla Conference”

Ascari: "La lotta salvezza sarà tra Lecce e Cremonese. La Fiorentina potrà pensare alla Conference"

2 Marzo · 18:36

Aggiornamento: 2 Marzo 2026 · 18:36

Il noto procuratore Ascari ha parlato della Fiorentina e della lotta salvezza oltre che alla corsa della Conference: “La Fiorentina ha una rosa abbastanza larga e può arrivare fino in fondo in Conference League. Deve rimanere, invece, più concentrata in campionato perché è ancora terzultima, seppur in coabitazione, nonostante sia tornata pienamente in corsa per la salvezza, rispetto alla situazione di un mese fa. Basti pensare che, dopo aver dominato il primo tempo nell’ultima partita disputata, negli ultimi 10 minuti ha rischiato anche contro un Pisa inesistente. Genoa, Torino, Fiorentina, Cremonese e Lecce si giocheranno l’ultimo posto per la Serie B. Verrebbe da dire che a scendere sarà una tra Cremonese e Lecce perché più deboli come organico, i salentini in particolare. La Cremonese, invece, si è resa protagonista di un tracollo. Segna molto poco, subisce abbastanza. Lecce-Cremonese, lo scontro diretto in programma la prossima giornata, può diventare decisiva per stabilire chi scenderà in Serie B”.

