10 Aprile 2026 · Ultimo aggiornamento: 17:36

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Ascari: “Gudmundsson un flop, è un giocatore indisponente, irrilevante e nocivo per la squadra”

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Ascari: “Gudmundsson un flop, è un giocatore indisponente, irrilevante e nocivo per la squadra”

Redazione

10 Aprile · 17:02

Aggiornamento: 10 Aprile 2026 · 17:02

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Le parole del noto agente, Eugenio Ascari, che critica la prestazione della Fiorentina contro il Crystal Palace e alcuni singoli

L’agente Eugenio Ascari è intervenuto a Radio FirenzeViola: “La prestazione della Fiorentina di ieri rispecchia il livello del calcio italiano. Ieri la Fiorentina giocava con una squadra vicina a livello di classifica, ma poi si è visto un debacle su tutti i fronti. Questo mi lascia perplesso in tutti i sensi. Il passaggio del turno avrebbe fortificato la posizione di Vanoli”. 

Aggiunge: “Parlavate di comprare giocatori da 25 milioni invece di comprare giocatori da 5 milioni. Quindi, concentrarsi sulla qualità e non sulla quantità. La Fiorentina questa cosa l’ha fatto con Piccoli, ma è stato un acquisto sbagliato. Questo giocatore doveva essere un’alternativa, quindi spendere così tanto per un’alternativa di Kean è un errore”.

Su Fabbian e Gudmundsson: “Fabbian è un giocatore irriconoscibile rispetto a quello di Bologna. È la brutta copia. Ha avuto un’involuzione veramente inspiegabile. Qui a Firenze ha perso la sua abilità nel segnare. Ormai io boccio Gudmundsson. È un giocatore indisponente, irrilevante e nocivo per la squadra“. 

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