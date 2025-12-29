29 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 14:33

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Di Marzio: “La Fiorentina è interessata a Samardzic dell’Atalanta, chieste informazioni anche per Brescianini”

Calciomercato

Di Marzio: “La Fiorentina è interessata a Samardzic dell’Atalanta, chieste informazioni anche per Brescianini”

Redazione

29 Dicembre · 14:33

Aggiornamento: 29 Dicembre 2025 · 14:33

TAG:

#FiorentinaBrescianinidi marzioSamardzic

Condividi:

di

Il noto operatore di mercato, Gianluca Di Marzio, ha rivelato l'interesse della Fiorentina per Lazar Samardzic dell'Atalanta

La Fiorentina ha iniziato a studiare le prime mosse di mercato da attuare nel mese di gennaio per cercare di risollevare la propria posizione in classifica, l’ultima con 9 punti. Tra i profili sondati dai viola c’è quello di Lazar Samardzic, centrocampista di proprietà dell’Atalanta, per il quale il club si è mosso. Il serbo non è il solo visto che la società di Commisso ha chiesto informazioni anche per un altro centrocampista dei nerazzurri, Marco Brescianini. È chiaro che l’intenzione della Fiorentina sia quella di regalare almeno un centrocampista in più a Paolo Vanoli, oggi allenatore della squadra. 

 

 

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio