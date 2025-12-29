Di Marzio: “La Fiorentina è interessata a Samardzic dell’Atalanta, chieste informazioni anche per Brescianini”

La Fiorentina ha iniziato a studiare le prime mosse di mercato da attuare nel mese di gennaio per cercare di risollevare la propria posizione in classifica, l’ultima con 9 punti. Tra i profili sondati dai viola c’è quello di Lazar Samardzic, centrocampista di proprietà dell’Atalanta, per il quale il club si è mosso. Il serbo non è il solo visto che la società di Commisso ha chiesto informazioni anche per un altro centrocampista dei nerazzurri, Marco Brescianini. È chiaro che l’intenzione della Fiorentina sia quella di regalare almeno un centrocampista in più a Paolo Vanoli, oggi allenatore della squadra.