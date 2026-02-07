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Repubblica: "Lista UEFA senza Brescianini: scelta tecnica per la salvezza, non è una bocciatura di Vanoli"

Dall’elenco UEFA reso noto dalla Fiorentina nei giorni scorsi restano esclusi, oltre a Daniele Rugani, anche un altro volto nuovo come Marco Brescianini. Una scelta che però non va interpretata come u...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 febbraio 2026 12:17
Repubblica: "Lista UEFA senza Brescianini: scelta tecnica per la salvezza, non è una bocciatura di Vanoli" - Firenze, Stadio Franchi, 11.01.2026, Fiorentina-Milan, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 11.01.2026, Fiorentina-Milan, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Dall’elenco UEFA reso noto dalla Fiorentina nei giorni scorsi restano esclusi, oltre a Daniele Rugani, anche un altro volto nuovo come Marco Brescianini. Una scelta che però non va interpretata come una bocciatura da parte di Paolo Vanoli, tutt’altro.

Il centrocampista italiano, ex Atalanta, è infatti considerato una risorsa importante per il campionato. Questa sera contro il Torino dovrebbe partire dal primo minuto accanto a Fagioli e Mandragora. La decisione di lasciarlo fuori dalla lista europea sarebbe legata alla grande abbondanza in mezzo al campo e alla volontà di gestirne le energie in vista dell’obiettivo principale della stagione, ovvero la salvezza. A riportarlo è La Repubblica.

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