Nazione: “Due ballottaggi in casa Fiorentina: uno è Ndour-Brescianini, l’altro è Gud-Solomon”

L’islandese in settimana ha avuto qualche problemino fisico

Braschi (che dovrebbe essere all'ultima convocazione prima di tornare in Primavera per le finali scudetto) dopo la maglia da titolare contro il Genoa tornerà in panchina in favore di Piccoli, che si rivedrà dall'inizio a quasi un mese di distanza dall'ultima volta: l'ex Cagliari in campionato non va in gol dal 16 marzo (durante tutto il periodo in cui Kean è stato infortunato non ha mai segnato!) e anche per lui la sfida di oggi potrebbe rappresentare quasi un'ultima chiamata alle armi.

Per il resto dell'undici che ha in mente il tecnico ci sono solo due ballottaggi: uno riguarda la mediana (con il dubbio tra Brescianini e Ndour che dovrebbe essere risolto in favore dell'ex Atalanta) mentre l'altro è in attacco, dove Solomon insidia Gudmundsson per partire dal 1'. L'islandese in settimana ha fatto i conti con un piccolo problema (già risolto) e per questo si è dovuto allenare a parte un paio di giorni, dunque la sensazione è che possa toccare all'israeliano scendere in campo dall'inizio. Per le ultime caselle, infine, zero dubbi: Dodo, Pongracic, Ranieri e Gosens formeranno il quartetto difensivo davanti a De Gea, in mezzo al campo Fagioli e Mandragora completeranno la mediana a tre mentre in attacco, a rifinire il tridente, ci sarà Parisi. Lo scrive La Nazione.