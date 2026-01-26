26 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 10:41

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Nazione esalta Brescianini: “Vuole prendersi una maglia da titolare e non mollarla più. Non solo uomo-gol”

Rassegna Stampa

Nazione esalta Brescianini: “Vuole prendersi una maglia da titolare e non mollarla più. Non solo uomo-gol”

Redazione

26 Gennaio · 09:59

Aggiornamento: 26 Gennaio 2026 · 09:59

TAG:

BrescianiniFiorentina

Condividi:

di

Brescianini è anche dinamico nel far girare la palla

Brescianini c’è. E funziona bene nel gioco e negli schemi della Fiorentina Tutto questo, sia chiaro, al netto del gol nella porta del Cagliari con il quale era riuscito a riaccendere la suggestione di poter rimediare il match con il Cagliari. Brescianini, dunque, è stato molto di più del semplice uomo-gol. Buona tecnica, attento ad occupare gli spazi, dinamico nel far girare la palla, l’ex Atalanta è un candidato forte a prendersi una maglia da titolare e non mollarla più. Lo scrive La Nazione.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio