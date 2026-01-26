Nazione esalta Brescianini: “Vuole prendersi una maglia da titolare e non mollarla più. Non solo uomo-gol”

Brescianini c’è. E funziona bene nel gioco e negli schemi della Fiorentina Tutto questo, sia chiaro, al netto del gol nella porta del Cagliari con il quale era riuscito a riaccendere la suggestione di poter rimediare il match con il Cagliari. Brescianini, dunque, è stato molto di più del semplice uomo-gol. Buona tecnica, attento ad occupare gli spazi, dinamico nel far girare la palla, l’ex Atalanta è un candidato forte a prendersi una maglia da titolare e non mollarla più. Lo scrive La Nazione.