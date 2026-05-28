Brescianini: "Dal primo giorno obiettivo chiaro. Fiorentina tappa centrale del mio percorso"

"Il mio obiettivo è crescere qui, continuando a dare il massimo per questo club"

Marco Brescianini, sui suoi canali social ha affermato: "Dal primo giorno a Firenze l’obiettivo è stato chiaro: integrarsi rapidamente e ripagare la fiducia dell’ambiente con il massimo dell’impegno in campo e la dovuta serietà fuori dal terreno di gioco.

La Fiorentina rappresenta una tappa centrale del mio percorso professionale e il mio obiettivo è crescere qui, continuando a dare il massimo per questo club. L’annata calcistica ha presentato diverse complessità e ostacoli non previsti, ma il gruppo ha saputo reagire con compattezza, professionalità e lo spirito giusto nei momenti chiave. Alla fine i risultati hanno dato ragione al lavoro svolto e l’obiettivo stagionale è stato raggiunto. Un ringraziamento va ai tifosi per il costante supporto lungo tutto il campionato. Forza Viola".