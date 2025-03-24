Samardzic punge: "Il gol? Gasp sbaglia a non darmi spazio", il tecnico risponde: "Li faccia all'Atalanta"

Dopo il caso Lookman, occhio anche a Lazar Samardzic. Il centrocampista, nella conferenza stampa della vigilia della gara di ritorno contro l'Austria, ha mandato un messaggio a Gian Piero Gasperini, s...

Dopo il caso Lookman, occhio anche a Lazar Samardzic. Il centrocampista, nella conferenza stampa della vigilia della gara di ritorno contro l'Austria, ha mandato un messaggio a Gian Piero Gasperini, sottolineando che il tecnico della Dea non gli dia abbastanza spazio: “Non credo che il messaggio del mio gol (nella gara di andata finita 1-1, ndr.) sia ancora arrivato, ma spero che quando Gasperini lo vedrà si renderà conto di essersi sbagliato". Il centrocampista dell'Atalanta ha poi aggiunto: "Penso di merita più minuti. Certo, ho il compito di segnare più gol, in Atalanta e in Nazionale; dopo sarà tutto più facile”.

A margine della cerimonia di assegnazione della Panchina d'Oro, il tecnico ha avuto modo di rispondere alle dichiarazioni di Samardzic: “Ho letto le sue dichiarazioni, sarebbe ora li facesse anche per l’Atalanta (ride, ndr). Sono ragazzi forti, a volte la nazionale dà spunti notevoli anche per il campionato e noi abbiamo bisogno di tutti”.