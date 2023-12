Nazione, Baldanzi sempre un obiettivo della Fiorentina, Infantino all’Empoli? Samardzic? Operazione non impossibile

Non è mai stato fatto un riferimento diretto a questo tipo di innesto ma radiomercato dice che la Fiorentina tiene calde alcune piste. La candidatura di Baldanzi (Empoli) resta intatta come lo era stata in estate. La novità, semmai, potrebbe esser un’altra, ovvero che nell’operazione Baldanzi, la società viola potrebbe far rientrare Infantino. Quindi il discorso Samardzic che i viola andrebbero ad aprire con l’Udinese. Operazione non impossibile, mentre per il baby fenomeno dell’Anversa, Vermeeren, la situazione è a suo modo semplice: ovvero, per arrivare al giocatore servirà un ticket da 30 milioni. Lo scrive La Nazione.