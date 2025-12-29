29 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 18:36

Moretto: “Atalanta disposta ad ascoltare offerte su Samardzic, Lazio e Fiorentina interessate”

Calciomercato

Redazione

29 Dicembre · 16:44

Aggiornamento: 29 Dicembre 2025 · 17:08

Si avvicina l'inizio del mercato e Lazar Samardzic è un nome in uscita per l'Atalanta: Fiorentina e Lazio interessate al giocatore serbo

All’interno del canale Youtube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto ha parlato dell’interessamento di vari club sul centrocampista dell’Atalanta, Lazar Samardzic.

Ecco le parole dell’esperto di mercato:
“Samardzic sta ricevendo parecchi sondaggi per Gennaio e non è da escludere una sua partenza. L’Atalanta ascolterà le offerte per il giocatore e il 23enne quest’estate nelle ultime ore è stato ad un passo dal Marsiglia. 
Adesso l’Atalanta è disposta ad ascoltare proposte e le due squadre in Italia che stanno facendo dei sondaggi sul calciatore sono Lazio e Fiorentina.”

