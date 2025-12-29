Moretto: “Atalanta disposta ad ascoltare offerte su Samardzic, Lazio e Fiorentina interessate”

All’interno del canale Youtube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto ha parlato dell’interessamento di vari club sul centrocampista dell’Atalanta, Lazar Samardzic.

Ecco le parole dell’esperto di mercato:

“Samardzic sta ricevendo parecchi sondaggi per Gennaio e non è da escludere una sua partenza. L’Atalanta ascolterà le offerte per il giocatore e il 23enne quest’estate nelle ultime ore è stato ad un passo dal Marsiglia.

Adesso l’Atalanta è disposta ad ascoltare proposte e le due squadre in Italia che stanno facendo dei sondaggi sul calciatore sono Lazio e Fiorentina.”