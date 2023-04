Napoli e Milan si sfidano per Baldanzi e Samardzic. Due talenti che segue anche la Fiorentina

Tommaso Baldanzi, gioiello dell’Empoli classe 2003 e Lazar Samardzic, classe 2002 dell’Udinese, sono due centrocampisti offensivi che piacciono alla Fiorentina e sono due giocatori che la società viola sta attenzionando in vista della prossima stagione. Ma la Fiorentina non è l’unica interessata in Italia, secondo quanto riportato da calciomercato.com, il Napoli si è mosso con largo anticipo con una società amica come l’Empoli: Cristiano Giuntoli ha messo nel mirino il talento classe 2003 Tommaso Baldanzi.

L’idea del club azzurro è quella di ottenere una prelazione sul trequartista rivelazione della squadra allenata da Zanetti e di anticipare la concorrenza proprio del Milan che sta seguendo con grande attenzione l’evoluzione tecnica e tattica del gioiello dell’under 21 azzurra. Un altro nome su cui sia Milan che Napoli si sono mosse è quello di Samardzic, ultima scoperta dell’Udinese e talento che in questa stagione sta facendo vedere tutto il suo enorme potenziale fatto di tecnica e velocità in mezzo al campo.

