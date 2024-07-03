Samardzic, la Lazio si defila e il Fenerbahce non convince: Fiorentina, perché non ci provi?

Lazar Samardzic è pronto allo step successivo e la Fiorentina deve rifondare il suo centrocampo. Occasione per i viola?

La Fiorentina deve rifondare il suo centrocampo e ben pochi sono stati i nomi accostati in queste prime settimane di mercato estivo. La partenza di Bonaventura, Castrovilli e Duncan, Amrabat con le valigie in mano e il mancato riscatto di Arthur, sono tutte situazioni che hanno impoverito un reparto su cui mister Palladino potrà iniziare a lavorare e modellare sin dall'inizio del ritiro che si terrà al Viola Park a partire dall'8 luglio.

Il direttore sportivo Daniele Pradè, in conferenza stampa, ha parlato di un mercato fatto di occasioni per cercare di costruire una squadra che possa spingersi al di là dell'ottavo posto in classifica, battagliando con rose ben più competitive, più attrezzate e più vicine alla vetta. Questo significa che la Fiorentina dovrà guardarsi intorno e aggiungere tasselli importanti per il raggiungimento dell'obiettivo. A tal proposito, con uno Zaniolo sempre più vicino all'Atalanta e che si sarebbe potuto inserire in un reparto già ricco, allora perché non provarci sul serio per Lazar Samardzic? Il centrocampista sarebbe disposto a lasciare l'Udinese dopo un'annata non così felice (ma che ha comunque fruttato 6 gol e 2 assist), e come ha già dimostrato, sarebbe pronto ad un ulteriore step. Laki è stato accostato a Lazio e Fenerbahce in questa finestra di mercato, squadre che fino ad ora non si sono mosse con una certa decisione e sembrano non voler andare incontro alle richieste dell'Udinese, che non vuole lasciarlo partire ad una cifra inferiore ai 25 milioni e con una tolleranza di un accordo intorno ai 20 milioni di euro più bonus. A questo si aggiunge anche la volontà del giocatore, il quale non ha alcuna intenzione di allontanarsi dai maggiori campionati europei. Con la Lazio defilata, poiché dà priorità ad altri profili, la Fiorentina potrebbe provarci sul serio, aggiungendo qualità ad un centrocampo che andrà ad essere completamente ricostruito. Potrebbero essere queste le condizioni giuste per pensare ad un vero e proprio affare sul piano tecnico? Il mercato darà le dovute risposte.

CONFERMA PER AMRABAT ALLO UNITED? IL CENTROCAMPISTA INDOSSA LA NUOVA MAGLIA DEI RED DEVILS

https://www.labaroviola.com/conferma-per-amrabat-allo-united-il-centrocampista-indossa-la-nuova-maglia-dei-red-devils/259439/