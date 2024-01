La Roma supera la Fiorentina su Baldanzi? Pedullà rivela: “Contatti in corso e possibile incontro con l’Empoli”

Tommaso Baldanzi, nome che è stato accostato alla Fiorentina in estate e motivo di non poche riflessioni in questa sessione di mercato, è finito nella lista dei desideri della Roma di Daniele De Rossi. Contatti in corso fra il club della capitale e l’Empoli, con un possibile incontro fra le due società. L’accordo si potrebbe trovare a 10-12 milioni per arrivare ai 15 complessivi. L’Empoli non alzerà l’asticella, ma ciò dipenderà dall’offerta e dalle modalità di pagamento. C’è l’apertura dei toscani solo a determinate condizioni. Lo riporta Alfredo Pedullà.

#Baldanzi–#Roma: contatti in corso e possibile incontro. Vale quanto anticipato ieri sera: c’è apertura #Empoli a determinate condizioni. La #Roma cerca di sistemare anche #Celik — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) January 31, 2024

