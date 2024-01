Pedullà su Baldanzi: “Nessuna trattativa tra Empoli e Roma, il prezzo è più basso, chiedono 15 milioni”

Nel corso della diretta sul canale Twitch di Passione Fiorentina ogni martedi e venerdi dalle 14 in poi con Alfredo Pedullà per dare le ultime sul mercato viola, l’esperto di mercato ha parlato anche della situazione Baldanzi, vicino alla Fiorentina in estate e sui adesso c’è la Roma, le parole di Pedullà:

“Può andare alla Roma, ma al momento non c’è una trattativa diretta tra i club alle condizioni dell’Empoli. Mentre la scorsa estate l’Empoli lo avrebbe ceduto ai club interessati per 20 milioni più bonus, adesso l’Empoli – che si prepara ad accogliere Niang – è sceso da 15 più 5. C’è uno sconto di 5 milioni dettata dalla prima parte di stagione. Baldanzi avrebbe dovuto fare il salto definitivo dopo quanto fatto vedere la scorsa stagione, un po’ per colpa sua e, soprattutto, per colpa degli infortuni che stanno segnando la sua stagione. La Fiorentina oggi potrebbe esserci? La mia risposta è moderatamente no. Moderatamente perché uno spiraglio lo devo sempre tenere aperto!.

IL PUNTO SUL MERCATO DELLA FIORENTINA