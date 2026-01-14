Nazione: “Baldanzi pista raffreddata. A strettissimo giro la Fiorentina dovrà prendere una decisione”

Per un colpo ormai di fatto piazzato, ce n’è un altro che all’improvviso si è raffreddato. Tommaso Baldanzi è ancora a metà del guado. Quando sembrava tutto apparecchiato per l’approdo in viola, la Fiorentina ha frenato in concomitanza dell’affare Harrison. Le ultime ore sono state un susseguirsi di indiscrezioni e sensazioni. Di certo c’è che il trequartista di Poggibonsi sta facendo di tutto per indossare la maglia della Fiorentina. L’ha messa in cima alla lista dei desideri, davanti al Genoa e alle altre pretendenti, Verona compreso. La Roma sta piazzando i colpi offensivi necessari per liberarlo, toccherà al club viola prendere una decisione definitiva a strettissimo giro di posta. La trattativa resta impostata sulla base di un prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza intorno ai 12 milioni. Lo scrive La Nazione.