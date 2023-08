Corriere Fiorentino: “La Fiorentina non molla Baldanzi, un nuovo Castrovilli, un vice Bonaventura”

Scrive il Corriere Fiorentino, resiste la candidatura di Baldanzi, un ulteriore rinforzo offensivo anche per cercare di ovviare all’assenza di Castrovilli e per dare riposo a Bonaventura. Per lui la Fiorentina potrebbe tornare alla carica, a ridosso del termine del mercato più di un’operazione è destinata a sbloccarsi.

