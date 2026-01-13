Nazione: “Baldanzi alla Fiorentina con la formula alla Brescianini. Ma prima Raspadori-Roma”

Tommaso Baldanzi e la Fiorentina sono a un passo. Anzi, fonti molto vicine alla Roma, raccontano che fra l’ex Empoli e il club viola sarebbe già tutto fatto. Semmai a restare incerti sono i tempi dell’ufficialità, ma per colpa di qualcun altro, ovvero Raspadori.

Il discorso è questo: l’attaccante deve ancora definire un paio di cose prima di passare alla Roma. Così l’Atletico Madrid l’ha convocato per la sfida di Coppa del Re in programma stasera, magari lo vedremo anche in campo e da domani inizierà a valutare definitivamente l’operazione-Roma. Una volta arrivato il sì, anche il passaggio di Baldanzi a Firenze sarà timbrato e ufficializzato. La formula del trasferimento è la stessa utilizzata per Brescianini con l’Atalanta: prestito fino giugno e riscatto (12 milioni) che diventerà obbligatorio in caso di permanenza in A della squadra viola. Lo riporta La Nazione.