Corriere dello Sport: “Vanoli vuole impiegare Baldanzi come esterno destro di piede mancino”

Baldanzi è sempre più vicino alla Fiorentina. Potrebbe essere il classe 2003 il prossimo acquisto dei viola. Nella giornata di oggi ci sarà un nuovo confronto con la Roma per entrare nel vivo della trattativa, che però non è ancora conclusa. Questo non toglie che si lavori senza sosta per raggiungere la fumata bianca. L’operazione si sta sviluppando sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto a 12-13 milioni, che può diventare obbligo al verificarsi di determinate condizioni. Per ora non sono previste contropartite tecniche, ma non è escluso che ne vengano inserite per attenuare i costi.

L’arrivo di Baldanzi andrebbe nella direzione di consolidare il modulo varato da Paolo Vanoli nell’ultimo mese. La Fiorentina vuole un esterno destro, di piede mancino, che metta l’allenatore nella condizione di poter dare continuità al nuovo assetto tattico (come fatto sulla fascia sinistra con l’innesto di Manor Solomon). Baldanzi, mancino, dovrebbe essere adattato sulla corsia di destra nel caso in cui venisse battezzato esterno, ruolo che comunque ha saputo interpretare in passato. Il ragazzo ha già aperto alla società viola e aspetta una mossa decisiva che forse arriverà proprio oggi. Lo scrive il Corriere dello Sport.