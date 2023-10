Baldanzi in forte dubbio per la Fiorentina, problema alla caviglia. Oggi non si è allenato con l’Empoli

In dubbio la presenza del fantasista Tommaso Baldanzi per l’impegno di lunedì prossimo che attende il suo Empoli al rientro dalla sosta per le nazionali, il sentito derby in casa della Fiorentina che chiuderà la giornata di Serie A. Il classe 2003, reduce da un gran gol segnato con l’Italia U21 con cui però si è procurato un leggero problema alla caviglia destra, contusa dopo uno scontro sul campo durante il match con la Norvegia, quest’oggi non ha partecipato all’allenamento con il gruppo di Andreazzoli e attorno al suo utilizzo per la sfida della provincia fiorentina permane un grande punto interrogativo.

Lo stesso Baldanzi è stato cercato in estate proprio dalla Fiorentina, anche se alla fine non se n’è fatto nulla. Dopo la partita giocata in nazionale, si è così soffermato sul suo futuro e sugli obiettivi a breve termine: “Sì è una buona stagione, possiamo fare meglio in campionato con l’Empoli, però sono contento. Sono state dette alcune cose non vere, sono molto contento di essere rimasto a Empoli e felice di continuare questo percorso, ci tengo tanto per i nostri tifosi. Spero di far bene anche quest’anno e spero di raggiungere l’obiettivo che ci siamo prefissati”. Lo scrive TMW.

LE PAROLE DEL TECNICO DELL’EMPOLI IN VISTA DEL MATCH CONTRO LA FIORENTINA