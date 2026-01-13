Corriere Fiorentino: “Frenata Fiorentina per Baldanzi. L’idea è trovare un’ala più classica”

Il pressing che la Fiorentina mantiene nei confronti di Baldanzi continua, considerato utile a modificare un modulo che Vanoli sta plasmando sul 4-3-3 ma che potrebbe pure diventare un 4-2-3-1. Attenzione però, perché su questa ipotesi nelle ultime ore si registra una concreta frenata viola. E questo nonostante che la Roma (che aspetta ancora Raspadori) sia vicina a prendere due attaccanti (Vaz del Marsiglia e Malen dell’Aston Villa).

Per Baldanzi Fiorentina e Roma trattano un prestito e diritto di riscatto tra i 12 e i 13 milioni di euro, ma come detto i viola non sembrano orientati a chiudere subito. L’idea infatti è trovare un’ala più classica (mancina) che chiuda il cerchio intorno al modulo scelto dall’allenatore. L’ipotesi Baldanzi comunque resta sul tavolo (servirebbe anche come arma a partita in corso), anche se la Fiorentina al momento tiene duro su Fortini, che Gasp invece porterebbe volentieri in giallorosso. Il giovane terzino ha il contratto da rinnovare e lì sta il nodo: per blindarlo serve un accordo in fretta, anche se in ogni caso non sarà addio per una cifra inferiore ai 15 milioni. Lo riporta il Corriere dello Sport.