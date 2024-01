Sfuma Baldanzi per la Fiorentina, il talento va alla Roma per 15 milioni, è fatta con l’Empoli

Tommaso Baldanzi non sarà un giocatore della Fiorentina, il trequartista classe 2003 dell’Empoli che in estate era stato ad un passo dai viola, affare che poi saltò perchè Castrovilli non superò le visite mediche in Premier League e dunque la società viola dovette rinunciare all’acquisto. Come rivelato dalla giornalista Rai Sara Meini, è fatta per il suo passaggio alla Roma per 15 milioni di euro, bonus compresi, che entreranno nelle casse dell’Empoli. La trattativa tra il club toscano e la società azzurra si è intensificata nelle ultime ore con Baldanzi che dovrebbe arrivare nella giornata di domani nella capitale.

#Calciomercato In dirittura d’arrivo la chiusura della trattativa tra l’Empoli e la @OfficialASRoma per Tommaso #Baldanzi che al massimo domani mattina arriverà nella Capitale. I toscani incasseranno circa 15milioni (bonus compresi). @TgrRaiToscana @RaiSport @Radio1Rai pic.twitter.com/PSwtaa8wnV — Sara Meini (@SaraMeini) January 31, 2024

MINA VA VIA E LA FIORENTINA NON PRENDE NESSUNO IN DIFESA